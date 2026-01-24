ДТЕК шукає фінансування та партнерів для відбудови енергосистеми України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що під час Всесвітнього економічного форуму 2026 року (ВЕФ-2026) у Давосі компанія провела серію переговорів з інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями та енергетичними компаніями щодо співпраці для відновлення та розвитку енергосистеми України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Давосі ми зустрілися з інвесторами та світовими енергетичними компаніями, зацікавленими у співпраці з DTEK для побудови нової та зміцненої системи, заснованої на децентралізованих енергетичних активах", – написав Тімченко.

Серед учасників зустрічей він назвав міністра енергетики США Кріса Райта, представників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), а також керівництво енергетичних компаній, зокрема TotalEnergies, Vestas, Siemens Energy та Orlen.

За словами Тімченка, програма ВЕФ-2026 тривала три дні та була насичена дискусіями.

Генеральний директор ДТЕК зазначив, що українська енергетична інфраструктура наразі переживає серйозні випробування, але країна пройде зиму. ДТЕК працює над створенням системи, яка сприятиме відбудові України та допоможе інтегрувати країну у європейські прагнення до енергонезалежності.

Протягом триденної програми ДТЕК провів зустрічі з державними та приватними структурами, глобальними енергетичними компаніями, готовими надати екстрене фінансування та обладнання, а також обговорював довгострокові інвестиції у децентралізовану енергетичну систему.

Крім того, у рамках ВЕФ-2026 ДТЕК та "Нафтогаз" організували Четвертий щорічний Український енергетичний круглий стіл, де вищі представники уряду, інвестори та бізнесмени з України, Європи та США обговорили нагальні потреби енергетичної безпеки та роль приватних інвестицій у відновленні України.

Також Тімченко наголосив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи після місяців російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі, і будь-яка майбутня мирна угода повинна передбачати припинення атак на енергетичні об’єкти.