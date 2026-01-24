Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Готівковий курс:

USD

43,40

43,30

EUR

51,00

50,80

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ДТЕК шукає фінансування та партнерів для відбудови енергосистеми України

ДТЕК
ДТЕК проводить переговори з TotalEnergies, Siemens та банками щодо відновлення енергетики України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що під час Всесвітнього економічного форуму 2026 року (ВЕФ-2026) у Давосі компанія провела серію переговорів з інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями та енергетичними компаніями щодо співпраці для відновлення та розвитку енергосистеми України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Давосі ми зустрілися з інвесторами та світовими енергетичними компаніями, зацікавленими у співпраці з DTEK для побудови нової та зміцненої системи, заснованої на децентралізованих енергетичних активах", – написав Тімченко.

Серед учасників зустрічей він назвав міністра енергетики США Кріса Райта, представників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), а також керівництво енергетичних компаній, зокрема TotalEnergies, Vestas, Siemens Energy та Orlen.

За словами Тімченка, програма ВЕФ-2026 тривала три дні та була насичена дискусіями.

Генеральний директор ДТЕК зазначив, що українська енергетична інфраструктура наразі переживає серйозні випробування, але країна пройде зиму. ДТЕК працює над створенням системи, яка сприятиме відбудові України та допоможе інтегрувати країну у європейські прагнення до енергонезалежності.

Протягом триденної програми ДТЕК провів зустрічі з державними та приватними структурами, глобальними енергетичними компаніями, готовими надати екстрене фінансування та обладнання, а також обговорював довгострокові інвестиції у децентралізовану енергетичну систему.

Крім того, у рамках ВЕФ-2026 ДТЕК та "Нафтогаз" організували Четвертий щорічний Український енергетичний круглий стіл, де вищі представники уряду, інвестори та бізнесмени з України, Європи та США обговорили нагальні потреби енергетичної безпеки та роль приватних інвестицій у відновленні України.

Також Тімченко наголосив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи після місяців російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі, і будь-яка майбутня мирна угода повинна передбачати припинення атак на енергетичні об’єкти.

Автор:
Тетяна Гойденко