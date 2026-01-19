Армія РФ пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі: які наслідки (ФОТО)

Вночі 19 січня російська армія значно пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

В компанії повідомили, що енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти.

Першочерговим завданням стоїть відновлення живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 12 січня внаслідок чергової ворожої атаки на енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області без електропостачання залишилися близько 33,5 тисячі родин.