- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Армія РФ пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі: які наслідки (ФОТО)
Вночі 19 січня російська армія значно пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
В компанії повідомили, що енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти.
Першочерговим завданням стоїть відновлення живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки.
Про ДТЕК
Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.
Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.
Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.
Нагадаємо, 12 січня внаслідок чергової ворожої атаки на енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області без електропостачання залишилися близько 33,5 тисячі родин.