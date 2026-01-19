Армия РФ повредила энергетический объект ДТЭК в Одессе: какие последствия (ФОТО)

В ночь на 19 января российская армия значительно повредила энергетический объект ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения остаются 30,8 тыс. семей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что разрушение значительных и ремонтных работ требует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

В компании сообщили, что энергетики работают на месте, разбирают завалы. Дальше начнутся ремонты.

Первоочередной задачей является восстановление питания объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 12 января в результате очередной вражеской атаки на энергообъект ДТЭК в Одесской области без электроснабжения остались около 33,5 тысяч семей.