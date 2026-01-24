Запланована подія 2

Читать на русском

Україна наближається до гуманітарної катастрофи через удари по енергетиці — CEO ДТЕК

Київ на межі гуманітарної катастрофи
Нічні наслідки атаки на Київ / ДСНС

Україна наближається до гуманітарної катастрофи після місяців російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі, і будь-яка майбутня мирна угода повинна передбачати припинення атак на енергетичні об’єкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

CEO енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що Росія, яка майже чотири роки тому розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, з жовтня 2025 року веде кампанію, яку він назвав "енергетичним терором", завдаючи ударів по електростанціях та систематично намагаючись пригнічувати українську протиповітряну оборону.

За даними української влади, Київ і прилеглі регіони стали одними з найбільш постраждалих від атак. Мер столиці раніше закликав мешканців тимчасово залишити місто, якщо вони мають таку можливість.

"Там потрібне енергетичне припинення вогню. Припинення вогню щодо енергетичних активів. Як можна говорити про мир і (продовжувати) атакувати людей, знаючи, що люди мерзнуть? Як ці речі можуть йти паралельно?", - наголосив він.

Він зазначив, що протягом двох тижнів Україна переживала температури від мінус 15 до мінус 20 градусів за Цельсієм, у той час як Росія завдавала ударів по об’єктах транспортування, зберігання та видобутку газу.

Росія заявляє, що її цілями є військова та енергетична інфраструктура, яка використовується в інтересах Збройних сил України.

"Ми близькі до гуманітарної катастрофи. Люди мають електроенергію три-чотири години, після чого йдуть відключення на 10-15 годин. У багатьох багатоквартирних будинках опалення відсутнє вже тижнями", - сказав Тімченко.

За його словами, Україна утримує енергосистему завдяки імпорту газу, зокрема зі Сполучених Штатів, оскільки атаки змусили газові, вугільні та гідроелектростанції працювати зі зниженою потужністю.

Тімченко повідомив, що ДТЕК втратила 60–70% своїх генеруючих потужностей, а збитки компанії становлять сотні мільйонів доларів.

Відновлення енергетичного сектору України коштуватиме 65–70 мільярдів доларів, посилаючись на оцінки Світового банку, сказав він, зазначивши, що в багатьох випадках йдеться про будівництво повністю нових об’єктів.

"Ми говоримо радше про створення нової енергетичної системи в Україні, а не просто про реконструкцію", — додав він.

Американська інвестиційна компанія BlackRock останніми днями стала ключовим учасником американо-української ініціативи з розробки плану повоєнної відбудови країни.

За словами Тімченка, Україна має прискорити розвиток децентралізованої генерації, включаючи сонячні електростанції, «зелені» енергетичні парки та системи зберігання енергії. Децентралізація зробить такі об’єкти менш уразливими для ударів дронів і ракет.

"Ми не можемо розраховувати лише на підписання мирної угоди. Нам потрібно починати готуватися вже сьогодні", — сказав він, додавши, що країні необхідно створювати запаси критично важливого обладнання та посилювати протиповітряну оборону.

Додамо, через через дуже складну ситуацією в енергетиці міський голова столиці Віталій Кличко радить мешканцям зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а також, за можливості, виїхати за місто.

Автор:
Тетяна Гойденко