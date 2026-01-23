До Києва прибудуть 90 генераторів з Варшави (ФОТО)

90 генераторів вирушили зі столиці Польщі Варшави до Києва. Вони будуть використані для допомоги киянам подолати виклики енергетичної кризи.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, днями він звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак, а саме — надати генератори різної потужності.

Кличко подякував меру міста Варшави Рафалу Тшасковськи за допомогу.

"І вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва. І будуть використані для допомоги мешканцям Києва подолати виклики енергетичної кризи, в яку Україну занурює Росія масовими обстрілами інфраструктури", - зауважив мер столиці.

Загалом Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.

Ситуація в столиці

20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.

Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

У Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.

Київ через дуже складну ситуацією в енергетиці готується до реагування на різні сценарії розвитку подій. Міський голова столиці Віталій Кличко радить мешканцям зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидати їх.