Кличко знову закликає за можливості виїхати з Києва через складну ситуацію: місто готується до різних сценаріїв

Віталій Кличко
Віталій Кличко / КМДА

Київ через дуже складну ситуацією в енергетиці готується до реагування на різні сценарії розвитку подій. Міський голова столиці Віталій Кличко радить мешканцям зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидати їх.

Як пише Delo.ua, про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності). Кличко запевнив, що в них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.  У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

"Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій. До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент", - наголосив мер.

Він закликав киян зробити запас продуктів, води, необхідних ліків.

"Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", - заявив Кличко.

Він також звернувся до роботодавців з проханням організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

"У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, — це районна держадміністрація.  Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено. Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів", - додав міський голова.

Кличко зауважив, що сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. 

 Кличко вже радив тим, хто має можливість, переїхати за місто.

"Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", - наголошував мер столиці.

Ситуація в столиці

20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода

 Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

У Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.

Автор:
Світлана Манько