Кличко снова призывает по возможности выехать из Киева из-за сложной ситуации: город готовится к разным сценариям

Киев из-за очень сложной ситуации в энергетике готовится к реагированию на разные сценарии развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко советует жителям сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств, а тем, кто имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывать их.

Как пишет Delo.ua, об этом Кличко написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). Кличко заверил, что у них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночевки, снабдят их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

"Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий. К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложна и это может быть еще не самый".

Он призвал киевлян сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств.

"Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отвергайте их", - заявил Кличко.

Он также обратился к работодателям с просьбой организовать гибкие графики работы и по возможности перевести работников на дистанционную работу.

"В каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, — это районная госадминистрация. Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе! сейчас обсудим на штабе с главами районов", - добавил городской голова.

Кличко заметил, что сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации.

Кличко уже советовал тем, кто имеет возможность переехать за город .

"Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично какие-то рейтинги и призрачные выборы", - отмечал мэр столицы.

Ситуация в столице

20 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода .

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии.