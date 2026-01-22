Запланована подія 2

Понад дві тисячі будинків Києва досі без тепла: що відбувається з енергосистемою столиці

тепло
Тисячі будинків Києва досі без тепла / Depositphotos

Станом на вечір, 22 січня, у Києві 2 600 будинків поки залишаються без теплопостачання. 

Як пише Delo.ua, про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що 600 багатоповерхівок знову з теплом — підключення тривало відучора.  Більшість з них на лівому березі.

"Це будинки, які підключають уже вдруге — після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці 9-го й 20-го січня", - зазначив мер. 

Кличко додав, що ситуація з електрикою також залишається критично складною. Через дефіцит потужності в Києві продовжують діяти екстрені відключення. 

Комунальники й енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб повернути в оселі киян тепло та світло.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксували перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Додамо, що енергетичний селектор, проведений президентом України Володимиром Зеленським, показав складну ситуацію у Києві та низці областей. Глава держави підкреслив необхідність додаткових заходів для стабілізації енергопостачання і наголосив на бронюванні 100% персоналу енергетичних компаній.

Автор:
Тетяна Бесараб