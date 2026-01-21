У Києві заживили всю критичну інфраструктуру – ДТЕК

Енергетикам Києва вдалося повністю відновити електропостачання всім об'єктам критичної інфраструктури столиці, що були знеструмлені внаслідок останньої ворожої атаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила енергокомпанія ДТЕК.

Попри це, ситуація в енергосистемі міста залишається напруженою через значні руйнування генераційних потужностей.

Станом на зараз у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Звичні графіки та поділ споживачів на групи тимчасово не працюють. Понад 40 тисяч осель досі без струму.

Найбільш критичний стан справ спостерігається у Дніпровському та Деснянському районах — саме там пошкодження об'єктів генерації виявилися найсерйознішими.

"Через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, намагаючись усунути наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.