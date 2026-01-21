Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Готівковий курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,90

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві заживили всю критичну інфраструктуру – ДТЕК

дтек
Енергетикам Києва вдалося повністю відновити критичну інфраструктуру / ДТЕК

Енергетикам Києва вдалося повністю відновити електропостачання всім об'єктам критичної інфраструктури столиці, що були знеструмлені внаслідок останньої ворожої атаки. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила енергокомпанія ДТЕК.

Попри це, ситуація в енергосистемі міста залишається напруженою через значні руйнування генераційних потужностей.

Станом на зараз у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Звичні графіки та поділ споживачів на групи тимчасово не працюють. Понад 40 тисяч осель досі без струму.

Найбільш критичний стан справ спостерігається у Дніпровському та Деснянському районах — саме там пошкодження об'єктів генерації виявилися найсерйознішими.

"Через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла", - йдеться в повідомленні. 

У компанії додали, що ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, намагаючись усунути наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Автор:
Тетяна Бесараб