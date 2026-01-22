Запланована подія 2

Польща передає 400 генераторів для Києва та області

Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасевича.

За його словами, обладнання надходить з урядових запасів Польщі та призначене для підтримки населення столиці й прилеглих громад.

"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає", - написав він.

Зауважимо, у Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.

Ситуація в столиці

20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода

 Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.

Автор:
Тетяна Гойденко