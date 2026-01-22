- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Польща передає 400 генераторів для Києва та області
Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасевича.
За його словами, обладнання надходить з урядових запасів Польщі та призначене для підтримки населення столиці й прилеглих громад.
"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає", - написав він.
Зауважимо, у Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.
Ситуація в столиці
20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.
Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.
Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.
Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.
Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.