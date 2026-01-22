Польша передает 400 генераторов для Киева и области

Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов жителей Киева и Киевской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение временного поверенного в делах Польши в Украине Петра Лукасевича.

По его словам, оборудование поступает из правительственных запасов Польши и предназначено для поддержки населения столицы и близлежащих общин.

"Уважаемые киевляне и жители общин вокруг Киева! К вам из Польши едет 400 генераторов разных типов правительственных запасов. Польша помогает", - написал он.

Заметим, что в Киеве энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии.

Ситуация в столице

20 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода.

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а улучшения следует ожидать уже после завершения морозов.