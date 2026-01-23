Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киев прибудут 90 генераторов из Варшавы (ФОТО)

генератор
В Киев прибудут 90 генераторов из Варшавы / КГГА

90 генераторов отправились из столицы Польши Варшавы в Киев. Они будут использованы для помощи киевлянам по преодолению вызовов энергетического кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, на днях он обратился к партнерам украинской столицы о помощи Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации, вызванной повреждениями критической инфраструктуры вследствие вражеских атак, а именно предоставить генераторы разной мощности.

Фото 2 — В Киев прибудут 90 генераторов из Варшавы (ФОТО)
Фото 3 — В Киев прибудут 90 генераторов из Варшавы (ФОТО)
Фото 4 — В Киев прибудут 90 генераторов из Варшавы (ФОТО)

Кличко поблагодарил мэра города Варшавы Рафала Тшасковски за помощь.

"И уже 90 генераторов отправились из Варшавы в Киев. И будут использованы для помощи жителям Киева преодолеть вызовы энергетического кризиса, в который Украину погружает Россия массовыми обстрелами инфраструктуры", - отметил мэр столицы.

Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов для жителей Киева и Киевской области.

Ситуация в столице

20 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева   исчезло отопление и вода .

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает   даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым   графиков отключения электроэнергии

Киев из-за очень сложной ситуации в энергетике готовится к реагированию на разные сценарии развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко советует жителям сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств, а тем, кто имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывать их.

Автор:
Светлана Манько