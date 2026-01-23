В Киев прибудут 90 генераторов из Варшавы (ФОТО)

90 генераторов отправились из столицы Польши Варшавы в Киев. Они будут использованы для помощи киевлянам по преодолению вызовов энергетического кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, на днях он обратился к партнерам украинской столицы о помощи Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации, вызванной повреждениями критической инфраструктуры вследствие вражеских атак, а именно предоставить генераторы разной мощности.

Кличко поблагодарил мэра города Варшавы Рафала Тшасковски за помощь.

"И уже 90 генераторов отправились из Варшавы в Киев. И будут использованы для помощи жителям Киева преодолеть вызовы энергетического кризиса, в который Украину погружает Россия массовыми обстрелами инфраструктуры", - отметил мэр столицы.

Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов для жителей Киева и Киевской области.

Ситуация в столице

20 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода .

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графиков отключения электроэнергии

Киев из-за очень сложной ситуации в энергетике готовится к реагированию на разные сценарии развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко советует жителям сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств, а тем, кто имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывать их.