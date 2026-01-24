Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за ударов по энергетике — CEO ДТЭК

Украина близится к гуманитарной катастрофе после месяцев российских авиаударов по энергетической инфраструктуре, и любое будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетические объекты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

CEO энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что Россия, почти четыре года назад начавшая полномасштабное вторжение в Украину, с октября 2025 года ведет кампанию, которую он назвал "энергетическим террором", нанося удары по электростанциям и систематически пытаясь подавлять украинскую противовоздушную оборону.

По данным украинских властей, Киев и близлежащие регионы стали одними из наиболее пострадавших от атак. Мэр столицы ранее призвал жителей временно покинуть город, если у них есть такая возможность.

"Там нужно энергетическое прекращение огня. Прекращение огня в отношении энергетических активов. Как можно говорить о мире и (продолжать) атаковать людей, зная, что люди мерзнут? Как эти вещи могут идти параллельно?", - подчеркнул он.

Он отметил, что в течение двух недель Украина переживала температуры от минус 15 до минус 20 градусов по Цельсию, в то время как Россия наносила удары по объектам транспортировки, хранения и добычи газа.

Россия заявляет, что ее целями является военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах Вооруженных Сил Украины.

"Мы близки к гуманитарной катастрофе. У людей есть электроэнергия три-четыре часа, после чего идут отключения на 10-15 часов. Во многих многоквартирных домах отопление отсутствует уже неделями", - сказал Тимченко.

По его словам, Украина удерживает энергосистему благодаря импорту газа, в том числе из Соединенных Штатов, поскольку атаки заставили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать с пониженной мощностью.

Тимченко сообщил, что ДТЭК потеряла 60–70% своих генерирующих мощностей, а убытки компании составляют сотни миллионов долларов.

Восстановление энергетического сектора Украины обойдется в 65–70 миллиардов долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, сказал он, отметив, что во многих случаях речь идет о строительстве полностью новых объектов.

"Мы говорим скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции", - добавил он.

Американская инвестиционная компания BlackRock в последние дни стала ключевым участником американо-украинской инициативы по разработке плана послевоенного восстановления страны.

По словам Тимченко, Украина должна ускорить развитие децентрализованной генерации, включая солнечные электростанции, зеленые энергетические парки и системы хранения энергии. Децентрализация сделает такие объекты менее уязвимыми для ударов дронов и ракет.

"Мы не можем рассчитывать только на подписание мирного соглашения. Нам нужно начинать готовиться уже сегодня", - сказал он, добавив, что стране необходимо создавать запасы критически важного оборудования и усиливать противовоздушную оборону.

Добавим, из-за очень сложной ситуации в энергетике городской голова столицы Виталий Кличко советует жителям сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств, а также, по возможности, выехать за город.