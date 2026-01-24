ДТЭК ищет финансирование и партнеров для восстановления энергосистемы Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что во время Всемирного экономического форума 2026 года (ВЭФ-2026) в Давосе компания провела серию переговоров с инвесторами, международными финансовыми организациями и энергетическими компаниями по сотрудничеству по восстановлению и развитию энергосистемы Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Давосе мы встретились с инвесторами и мировыми энергетическими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с DTEK для построения новой и укрепленной системы, основанной на децентрализованных энергетических активах", – написал Тимченко.

Среди участников встреч он назвал министра энергетики США Криса Райта, представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а также руководство энергетических компаний, включая TotalEnergies, Vestas, Siemens Energy и Orlen.

По словам Тимченко, программа ВЭФ-2026 длилась три дня и была насыщена дискуссиями.

Генеральный директор ДТЭК отметил, что украинская энергетическая инфраструктура переживает серьезные испытания, но страна пройдет зиму. ДТЭК работает над созданием системы, которая будет способствовать восстановлению Украины и поможет интегрировать страну в европейские стремления к энергонезависимости.

В течение трехдневной программы ДТЭК провел встречи с государственными и частными структурами, глобальными энергетическими компаниями, готовыми предоставить экстренное финансирование и оборудование, а также обсуждал долгосрочные инвестиции в децентрализованную энергетическую систему.

Кроме того, в рамках ВЭФ-2026 ДТЭК и "Нефтегаз" организовали Четвертый ежегодный Украинский энергетический круглый стол, где высшие представители правительства, инвесторы и бизнесмены из Украины, Европы и США обсудили насущные потребности энергетической безопасности и роль частных инвестиций в восстановлении Украины.

Также Тимченко подчеркнул, что Украина близится к гуманитарной катастрофе после месяцев российских авиаударов по энергетической инфраструктуре, и любое будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетические объекты.