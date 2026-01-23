Торік Україна скоротила імпорт електроенергії майже на чверть: головним партнером стала Угорщина

За підсумками 2025 року Україна імпортувала 3,3 млн МВт·год електроенергії, тобто закупівлі впали на 24% порівняно з 2024 роком. Попри постійну увагу до теми імпорту, рік не став рекордним за обсягами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Звідки йшов імпорт?

Основними партнерами, які допомагали нам живити країну, стали сусіди з ЄС. Найбільшу частку постачань забезпечила Угорщина — на неї припало 42% усього імпорту. Далі сили розподілилися так:

Словаччина забезпечила 19% потреб;

Польща додала 18%;

Румунія — 17%;

Молдова — близько 4%.

Загалом у минулому році пік закупівель припав на грудень — тоді Україна придбала майже 640 тис. МВт·год, а середня ціна імпортної електроенергії наприкінці року сягала майже 200 €/МВт·год.

Чому ми купували менше?

Головна відмінність 2025 року від попереднього — відносно спокійне літо. Якщо 2024-го спека та дефіцити змушували купувати енергію за будь-яку ціну, то минулорічний літній сезон пройшов без критичних обмежень. Більше того, Україна навіть встигла побути експортером, продаючи власну електрику за кордон.

Проте ситуація змінилася восени. Через посилення обстрілів та руйнування інфраструктури, з 11 листопада 2025 року експорт було повністю зупинено.

Хто імпортує електроенергію?

Закупівлями займаються приватні та державні постачальники, які забезпечують енергією насамперед українські заводи та фабрики. Загалом у цьому напрямку працювали близько 60 компаній. Абсолютним лідером ринку стала компанія "D.Trading", яка в окремі періоди закривала понад половину всього імпорту країни.

Нагадаємо, у 2025 році українські промислові споживачі опинилися в ситуації, коли вартість електроенергії та газу стала значно вищою, ніж у країнах Євросоюзу. Головною причиною стали систематичні російські удари по об'єктах енергетики та газовидобутку, що зруйнували звичний баланс ринку.