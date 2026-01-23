В прошлом году Украина сократила импорт электроэнергии почти на четверть: главным партнером стала Венгрия

По итогам 2025 года Украина импортировала 3,3 млн МВтч электроэнергии, то есть закупки упали на 24% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на постоянное внимание к теме импорта, год не стал рекордным по объему.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Откуда шел импорт?

Основными партнерами, помогавшими нам питать страну, стали соседи с ЕС. Наибольшую долю поставок обеспечила Венгрия – на нее пришлось 42% всего импорта. Далее силы распределились следующим образом:

Словакия обеспечила 19% потребностей;

Польша прибавила 18%;

Румыния – 17%;

Молдова – около 4%.

В прошлом году пик закупок пришелся на декабрь — тогда Украина приобрела почти 640 тыс. МВтч, а средняя цена импортной электроэнергии в конце года достигала почти 200 €/МВтч.

Почему мы покупали меньше?

Главное отличие 2025 года от предыдущего – относительно спокойное лето. Если в 2024-м жара и дефициты заставляли покупать энергию любой ценой, то летний летний сезон прошел без критических ограничений. Более того, Украина даже успела побыть экспортером, продавая собственное электричество за границу.

Однако ситуация поменялась осенью. Из-за усиления обстрелов и разрушения инфраструктуры с 11 ноября 2025 года экспорт был полностью остановлен.

Кто импортирует электроэнергию?

Закупками занимаются частные и государственные поставщики, которые обеспечивают энергией, прежде всего, украинские заводы и фабрики. Всего в этом направлении работало около 60 компаний. Абсолютным лидером рынка стала компания "D.Trading", которая в отдельные периоды закрывала более половины всего импорта страны.

Напомним, в 2025 году украинские промышленные потребители оказались в ситуации, когда стоимость электроэнергии и газа стала значительно выше, чем в странах Евросоюза. Главной причиной стали систематические российские удары по объектам энергетики и газодобычи, разрушившим привычный баланс рынка.