Дороже, чем в Европе: как обстрелы и дефицит изменили энергорынок Украины за год

В 2025 году украинские промышленные потребители оказались в ситуации, когда стоимость электроэнергии и газа стала значительно выше, чем в странах Евросоюза. Главной причиной стали систематические российские удары по объектам энергетики и газодобычи, разрушившим привычный баланс рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания GMK Center.

Волатильность рынка

Рынок электроэнергии продемонстрировал необычайную волатильность. Если весной и летом цены держались в пределах "прогнозных" 4600-5400 грн/мВтч, то конец года показатели значительно выросли.

Январь прошлого года начался с отметки 5548 грн/МВт·час. Апрель стал периодом затишья с минимальным индексом BASE в 4 259 грн/МВтч, а октябрь-декабрь ознаменовался резким взлетом до 6 900 грн/МВтч. В декабре средневзвешенная цена зафиксировалась на уровне 6881 грн/МВт·ч.

" Основные причины роста: дефицит генерации после повреждения или разрушения энергообъектов, увеличение доли газовой генерации с высокой себестоимостью, рост зависимости от импорта и необходимость покрытия пиковых нагрузок в зимний период за счет более дорогих источников генерации», – пояснили в GMK Center.

От экспорта к импорту

Баланс экспорта-импорта электроэнергии полностью изменился за год. Летом Украина успешно экспортировала излишки солнечного поколения, но осенний изменил все. В сентябре пик экспорта составил 634 ГВтч, а уже в декабреупал до 0. В то же время импорт вырос до рекордных для года 640 ГВт·час.Это самый высокий показатель за 2025 год, хотя он не превышает рекорд лета 2024 года (858 ГВтч в июне).

Котирование на газ

Динамика котировок на газ в Украине имела другую траекторию. Украинские цены (без НДС) после весеннего понижения до $373 за 1000 куб. м выросли до $498 за 1000 куб. м в конце года. В Европе после январского пика ($555 за 1000 куб. м на TTF) наблюдалось стойкое снижение цен до $343 за 1000 куб. м в декабре.

Аналитики GMK Center отмечают, что это расхождение объясняется тем, что страны ЕС планово занимались заполнением подземных хранилищ . В странская газовая отрасль столкнулась с массированными обстрелами инфраструктуры добычи и хранилищ, из-за чего возникла потребность в более дорогом импорте (6,5 млрд куб. м за 2025 год).

Вывод

Таким образом, почти в течение всего прошлого года цены на газ в Украине были значительно выше, чем в Европе. Для индустрии это означало одновременный ценовой удар как по газу, так и по электроэнергии, в особенности в осенне-зимний период 2025 года.

Напомним, что перетор ГТС Украины и польская компания Gaz-System договорились о значительном расширении возможностей для импорта природного газа. Новые условия начнут действовать уже с 1 февраля 2026 г., что позволит нашей стране увереннее пройти завершение отопительного сезона.