Дорожче, ніж у Європі: як обстріли та дефіцит змінили енергоринок України за рік

У 2025 році українські промислові споживачі опинилися в ситуації, коли вартість електроенергії та газу стала значно вищою, ніж у країнах Євросоюзу. Головною причиною стали систематичні російські удари по об'єктах енергетики та газовидобутку, що зруйнували звичний баланс ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія GMK Center.

Волатильність ринку

Ринок електроенергії продемонстрував надзвичайну волатильність. Якщо навесні та влітку ціни трималися у межах "прогнозних" 4600–5400 грн/МВт·год, то кінець року показники значно зросли.

Січень минулого року розпочався з позначки 5 548 грн/МВт·год. Квітень став періодом затишшя з мінімальним індексом BASE у 4 259 грн/МВт·год, а жовтень-грудень ознаменувався різким злетом до 6 900 грн/МВт·год. У грудні середньозважена ціна зафіксувалася на рівні 6 881 грн/МВт·год.

" Основні причини зростання: дефіцит генерації після пошкодження або руйнування енергооб’єктів, збільшення частки газової генерації з високою собівартістю, зростання залежності від імпорту та необхідність покриття пікових навантажень у зимовий період за рахунок дорожчих джерел генерації", — пояснили в GMK Center.

Від експорту до імпорту

Баланс експорту-імпорту електроенергії повністю змінився протягом року. Влітку Україна успішно експортувала надлишки сонячної генерації, але осінній змінив усе. У вересні пік експорту склав 634 ГВт·год, а вже в грудніупав до 0. У Водночас імпорт зріс до рекордних для року 640 ГВт·год.Це найвищий показник за 2025 рік, хоча він не перевищує рекорду літа 2024 року (858 ГВт·год у червні).

К отируван ня на газ

Динаміка котирувань на газ в Україні мала іншу траєкторію. Українські ціни (без ПДВ) після весняного зниження до $373 за 1000 куб. м зросли до $498 за 1000 куб. м наприкінці року. У Європі після січневого піку ($555 за 1000 куб. м на TTF) спостерігалося стійке зниження цін до $343 за 1000 куб. м у грудні.

Аналітики GMK Center зазначають, що ця розбіжність пояснюється тим, що країни ЄС планово займалися заповненням підземних сховищ. Українська газова галузь зіткнулася з масованими обстрілами інфраструктури видобутку і сховищ, через що виникла потреба в дорожчому імпорті (6,5 млрд куб. м за 2025 рік).

Висновок

Таким чином, майже протягом усього минулого року ціни на газ в Україні були значно вищими, ніж в Європі. Для промисловості це означало одночасний ціновий удар як по газу, так і по електроенергії, особливо в осінньо-зимовий період 2025 року.

Нагадаємо, оператор ГТС України та польська компанія Gaz-System домовилися про значне розширення можливостей для імпорту природного газу. Нові умови почнуть діяти вже з 1 лютого 2026 року, що дозволить нашій країні впевненіше пройти завершення опалювального сезону.