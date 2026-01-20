Украина и Польша увеличивают мощности для импорта газа: прокачка вырастет более чем на 20%

Украинская энергосистема получит дополнительную поддержку. Оператор ГТС Украины и польская компания Gaz-System договорились о значительном расширении возможностей для импорта природного газа. Новые условия начнут действовать уже с 1 февраля 2026 года, что позволит нашей стране увереннее пройти завершение отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Мощности и сроки

Пока мощности для импорта из Польши составляют 12,9 млн куб м в сутки. Согласно новым договоренностям, технические возможности для прокачки газа возрастут почти на 20%. Отмечается, что с начала февраля по конец апреля 2026 года мощности для импорта газа из Польши в Украину возрастут с 600 до 720 тыс. куб м в час или с 14,4 до 17,3 млн куб м в сутки.

Такой скачок стал возможным не случайно. Основным фактором увеличения прокачки стала техническая модернизация газоизмерительной станции Германовице, являющейся ключевым узлом на границе.

"Это также подтверждение роли Польши как страны, осуществляющей транспортную транспортировку газа для региона Центральной и Восточной Европы", - отмечают в Gaz-System.

Важность польского направления

В последний год именно Польша стала критически важным партнером для нашего энергетического сектора. В 2025 году ее доля в общей структуре импорта газа превысила 30%. В общей сложности было поставлено 2,1 млрд куб. м голубого топлива.

Особую роль играет американский сжиженный газ (LNG). В прошлом году через польские терминалы в Украину поступило около 600 млн. куб. м топлива из США. Уже в январе 2026 г. Польша обеспечила более половины всего украинского импорта.

Выбор в пользу Польши и Венгрии предопределен не только логистикой, но и финансами. Тарифы на этих направлениях значительно привлекательнее, чем на Южном маршруте (Трансбалканский коридор) или через Словакию.

Напомним, Украина импортировала 5,7 млрд кубометров газа, чтобы заместить потери от ракетных ударов .