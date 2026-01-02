Украина увеличила объемы импорта газа в девять раз: у кого покупаем

Объемы импорта природного газа в Украину в 2025 году достигли 6,47 млрд куб. м, что в 9 раз больше, чем в 2024 году (724 млн куб. м).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

По данным отраслевых аналитиков, также объемы импорта газа в 2025 году являются самыми высокими за последние 5 лет, с 2020 года.

Увеличение объемов импорта газа в Украину связано с рядом причин, среди которых дефицит газа после российских обстрелов украинской газодобычи. Кроме того, малые запасы газа в подземных хранилищах в начале года способствовали увеличению импорта газа в Украину.

Откуда импортируем газ

Больше газа поступило из Венгрии и Польши, которые остаются самыми дешевыми маршрутами для импорта. Импорт газа также шел из Словакии и Трансбалканского направления, где в 2025 году заработал общий маршрут бронирования мощностей – Маршрут 1 (Route 1).

Крупнейшим импортером газа в 2025 году была государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" - более 5,5 млрд куб. Кроме того, газ импортировали государственная компания "Оператор ГТС Украины" и частные компании.

Аналитики прогнозируют, что состояние внутренней добычи природного газа и объемы потребления будут напрямую влиять на объемы импорта газа в 2026 и в последующие годы.

Напомним, Украина совместно с европейскими партнерами запустила два новых стратегических маршрута для импорта газа - Route 2 и Route 3. Это часть масштабной инициативы "Вертикальный коридор". Route 2 предназначен для импорта LNG из греческого терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут Route 3 ориентирован на импорт газа из Азербайджана.