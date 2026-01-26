Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Нафтогаз" начал импортировать электроэнергию из Европы: что это даст энергосистеме

электроэнергия
"Нефтегаз" начал импортировать электроэнергию в размере половины собственных потребностей / Depositphotos

Группа "Нафтогаз" увеличила импорт электроэнергии из Европы для стабилизации ситуации в энергосистеме и высвобождение ресурса для населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, импорт увеличили во исполнение решения правительства. Уже сейчас объемы закупки импортной электроэнергии покрывают более 50% потребностей всех предприятий группы "Нафтогаз", как это предусмотрено правительственным постановлением.

"Соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей", - отметил Корецкий.

Он добавил, что "Нафтогаз" работает в координации с правительством, чтобы быстрее стабилизировать энергосистему страны после повреждений, нанесенных российскими атаками.

Напомним, правительство приняло решение, что государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортной электроэнергии в течение отопительного сезона 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

По итогам 2025 года Украина импортировала 3,3 млн МВтч электроэнергии.

Закупками занимаются частные и государственные поставщики, которые обеспечивают энергией, прежде всего, украинские заводы и фабрики. Всего в этом направлении работало около 60 компаний.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз"   является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре множество различных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2025 году пробурила 140 новых скважин – это самое большое количество в Европе.

Автор:
Светлана Манько