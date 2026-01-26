"Нафтогаз" начал импортировать электроэнергию из Европы: что это даст энергосистеме

Группа "Нафтогаз" увеличила импорт электроэнергии из Европы для стабилизации ситуации в энергосистеме и высвобождение ресурса для населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, импорт увеличили во исполнение решения правительства. Уже сейчас объемы закупки импортной электроэнергии покрывают более 50% потребностей всех предприятий группы "Нафтогаз", как это предусмотрено правительственным постановлением.

"Соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей", - отметил Корецкий.

Он добавил, что "Нафтогаз" работает в координации с правительством, чтобы быстрее стабилизировать энергосистему страны после повреждений, нанесенных российскими атаками.

Напомним, правительство приняло решение, что государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортной электроэнергии в течение отопительного сезона 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

По итогам 2025 года Украина импортировала 3,3 млн МВтч электроэнергии.

Закупками занимаются частные и государственные поставщики, которые обеспечивают энергией, прежде всего, украинские заводы и фабрики. Всего в этом направлении работало около 60 компаний.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре множество различных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2025 году пробурила 140 новых скважин – это самое большое количество в Европе.