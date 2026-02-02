Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
У січні Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії: з яких країн найбільше

електроенергія
У січні 2026 Україна наростила імпорт електроенергії. / Depositphotos

У січні 2026 року Україна досягнула рекордних обсягів імпорту електроенергії за місяць – понад 894 тис. МВт-год. Це найбільший показник імпорту за період повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

У порівнянні з груднем 2025 року, імпорт електроенергії у січні зріс на 40%. Загалом Україна імпортує електроенергію із п’яти країн-сусідів: Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі та Молдови.

Найбільшу частку і надалі займає Угорщина – 45%. Словаччина — другий за стабільністю та обсягами партнер. Загалом, поставки зросли за усіма напрямами, окрім Молдови.

Експорту електроенергії не було, він повністю відсутній з 11 листопада 2025 року.

Фото 2 — У січні Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії: з яких країн найбільше
Імпорт електроенергії в Україну. Інфографіка: ExPro Electricity

Сплески імпорту

Попередній значний сплеск імпорту електроенергії спостерігався у червні-липні 2024 року, коли обсяги перевищили 800 000 МВт-год. Якщо брати до уваги показники 2023 року, то в цей період імпорт залишався на низькому рівні (переважно нижче 100 000 МВт-год), за винятком невеликих коливань.

Добовий рекорд

Також, у січні було досягнено рекордного значення імпорту за добу - 41,9 тис. МВт-год.

"Це допомогло нам на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит", - зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, попри складні погодні умови, ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити постачання тепла та електроенергії в столиці.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації ситуації в енергосистемі та вивільнення ресурсу для населення.

Автор:
Тетяна Ковальчук