Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Енергокомпанії викупили майже 570 МВт перетину для імпорту електроенергії з ЄС до України

електромережі
Компанії викупили 569 МВт перетину для імпорту електроенергії до України / "Укренерго"

На березень 2026 року енергетичні компанії викупили 569 МВт перетину для імпорту електроенергії з ЄС до України через платформу JAO. Найбільший обсяг зарезервовано на угорському напрямку, де попит перевищив доступну спроможність майже у вісім разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Розподіл потужностей

Найбільшу частку пропускної спроможності було реалізовано на кордоні з Угорщиною:

  • угорський напрямок: викуплено 351 МВт (попит склав 2775 МВт, що у 7,9 раза більше за доступний обсяг); 
  • словацький напрямок: викуплено 109 МВт (попит — 1238 МВт); 
  • румунський напрямок: викуплено 109 МВт (попит — 1019 МВт).

Вартість доступу до мереж

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі залежала від конкуренції на конкретному вузлі:

  • Угорщина — 26,65 €/МВт·год; 
  • Румунія — 31,11 €/МВт·год; 
  • Словаччина — 35 €/МВт·год.

Перелік учасників

Доступ до перетину отримали великі українські та міжнародні трейдери, серед яких: D. Trading, Vitol Gas & Power, Axpo Solutions, Eru Europe, Centrica Energy Trading, Cez, Gen-I, Naftogaz Slovakia, Ecu Europe, Energy Gate Europe.

Успішна реалізація перетину на платформі JAO забезпечує можливість технічного імпорту ресурсу для підтримки балансу в енергосистемі України протягом березня.

Раніше повідомлялося, що завдяки підвищенню цінових обмежень на спотових сегментах ринку електроенергії, Україна збільшила імпорт електрики, що дозволило зменшити відключення на 1-1,5 черги. 

Автор:
Тетяна Ковальчук