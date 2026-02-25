Енергокомпанії викупили майже 570 МВт перетину для імпорту електроенергії з ЄС до України

На березень 2026 року енергетичні компанії викупили 569 МВт перетину для імпорту електроенергії з ЄС до України через платформу JAO. Найбільший обсяг зарезервовано на угорському напрямку, де попит перевищив доступну спроможність майже у вісім разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Розподіл потужностей

Найбільшу частку пропускної спроможності було реалізовано на кордоні з Угорщиною:

угорський напрямок: викуплено 351 МВт (попит склав 2775 МВт, що у 7,9 раза більше за доступний обсяг);

словацький напрямок: викуплено 109 МВт (попит — 1238 МВт);

румунський напрямок: викуплено 109 МВт (попит — 1019 МВт).

Вартість доступу до мереж

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі залежала від конкуренції на конкретному вузлі:

Угорщина — 26,65 €/МВт·год;

Румунія — 31,11 €/МВт·год;

Словаччина — 35 €/МВт·год.

Перелік учасників

Доступ до перетину отримали великі українські та міжнародні трейдери, серед яких: D. Trading, Vitol Gas & Power, Axpo Solutions, Eru Europe, Centrica Energy Trading, Cez, Gen-I, Naftogaz Slovakia, Ecu Europe, Energy Gate Europe.

Успішна реалізація перетину на платформі JAO забезпечує можливість технічного імпорту ресурсу для підтримки балансу в енергосистемі України протягом березня.

Раніше повідомлялося, що завдяки підвищенню цінових обмежень на спотових сегментах ринку електроенергії, Україна збільшила імпорт електрики, що дозволило зменшити відключення на 1-1,5 черги.