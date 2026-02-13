Запланована подія 2

Україна збільшила імпорт електроенергії, скоротивши відключення на 1-1,5 черги - Шмигаль

Україна збільшила імпорт електрики, що дозволило знизити кількість відключень / Pixabay

Завдяки підвищенню цінових обмежень на спотових сегментах ринку електроенергії, Україна збільшила імпорт електрики, що дозволило зменшити відключення на 1-1,5 черги. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Як імпорт допоміг зменшити проблеми

Завдяки підвищенню цінових обмежень на спотових сегментах ринку електроенергії Україна змогла збільшити імпорт електрики, що сприяло зменшенню кількості відключень на 1-1,5 черги. 

Шмигаль зазначив, що після рішення НКРЕКП значно зріс обсяг імпортованої електроенергії. За його словами, це дозволило додатково отримати близько 1 ГВт потужності, що сприяло покращенню енергетичного балансу для українського бізнесу та дозволило звільнити електроенергію для населення. Завдяки цьому вдалося зменшити кількість відключень для громадян на 1-1,5 черги.

Міністр також пояснив, що підвищення цінових обмежень було зумовлене зростанням цін на електроенергію на європейських ринках. За його словами, попередні прайс-кепи не дозволяли збільшити імпорт електрики в таких умовах.

Нагадаємо, в Україні 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати систему після масованих атак РФ та зменшити дефіцит електрики

Додамо, дефіцит електроенергії в Україні останніми днями становить 4,3–4,5 ГВт, що суттєво менше, ніж у період сильних морозів, коли він сягав 5–6 ГВт за пікового споживання 18 ГВт.

Автор:
Ольга Опенько