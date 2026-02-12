В Україні можуть зберігати відключення електроенергії у 3–3,5 черги до кінця лютого — Шмигаль

За відсутності нових пошкоджень енергооб’єктів та за сприятливої сонячної активності поточний режим відключень електроенергії у 3–3,5 черги в Україні може зберігатися до кінця лютого.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення першого віцепрем’єр-міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Про збереження відключень електроенергії

Шмигаль заявив, що в Україні є всі можливості зберегти до кінця лютого поточний режим відключень електроенергії у 3–3,5 черги, за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів та за сприятливої сонячної активності.

Він зазначив, що якщо енергосистема працюватиме без атак, то нинішній режим у 3–3,5 черги можна підтримувати до кінця лютого.

За його словами, навіть введення додаткової генерації не матиме суттєвого впливу на ситуацію. Покращення очікується із збільшенням природної сонячної генерації, а також завдяки роботі з накопичувачами і використанню водних ресурсів.

Шмигаль також попередив, що у кілька морозних днів, які прогнозують найближчим часом, можливі відключення у 4–4,5 черги з шести існуючих погодинних графіків. За його словами, така перспектива стосується найближчих 3–4 тижнів.

Нагадаємо, в Україні 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати систему після масованих атак РФ та зменшити дефіцит електрики. У Києві буде введено в роботу додаткові 9 МВт генерації.

Додамо, дефіцит електроенергії в Україні останніми днями становить 4,3–4,5 ГВт, що суттєво менше, ніж у період сильних морозів, коли він сягав 5–6 ГВт за пікового споживання 18 ГВт.