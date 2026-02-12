Україна покриває лише 12 ГВт із 16 ГВт потреби, але дефіцит електроенергії зменшився

Дефіцит електроенергії в Україні останніми днями становить 4,3–4,5 ГВт, що суттєво менше, ніж у період сильних морозів, коли він сягав 5–6 ГВт за пікового споживання 18 ГВт.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля під час засідання енергетичного комітету Верховної Ради.

За його словами, прогнозний максимум споживання на 12 лютого становить 16,4 ГВт — це обсяг, який економіка потребує. Водночас енергосистема наразі може забезпечити лише 12,3 ГВт.

У структурі доступної потужності майже 2 ГВт припадає на імпорт електроенергії, 7,5 ГВт забезпечують атомні електростанції. Теплова генерація залишається обмеженою: у роботі лише п’ять енергоблоків ТЕС загальною потужністю 854 МВт.

Водночас зростає внесок відновлюваної генерації. За словами міністра, попри меншу сонячну активність сьогодні, протягом попередніх двох днів сонячні електростанції виробляли 1,6–1,7 ГВт. Крім того, у відомстві розраховують на сприятливу весняну гідрологічну ситуацію, що дозволить "Укргідроенерго" збільшити обсяги виробництва.

Шмигаль також зазначив, що зранку в роботі перебувають усі дев’ять енергоблоків АЕС загальною потужністю 7,8 ГВт, які здебільшого працюють на номінальному рівні. При цьому на Рівненській АЕС залишається певний резерв потужності.

Нагадаємо, після ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі 7 лютого атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність.

Додамо, у січні 2026 року Україна досягнула рекордних обсягів імпорту електроенергії за місяць – понад 894 тис. МВт-год. Це найбільший показник імпорту за період повномасштабної війни.