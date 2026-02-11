Запланована подія 2

Регулятор пояснив, як підвищення цін допомогло зменшити відключення світла

Під час масованих атак РФ Україна втрачала близько 40% власної генерації

Рішення про підвищення з 16 січня граничних цін на електроенергію на спотових ринках дозволило скоротити тривалість відключень електроенергії для українських споживачів на 1,5 черги.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на виступ голови Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрія Власенка у Верховній Раді.

За його словами, під час масованих атак РФ Україна втрачала близько 40% власної генерації, а власних ресурсів для покриття потреби споживачів не вистачало.

Через низькі ціни на електроенергію на суміжних ринках імпорт енергоресурсів був ускладнений.

Після підвищення прайскепів на 82,5% (до 15 тис. грн/МВтгод) у лютому імпорт електроенергії зріс майже вдвічі порівняно з січнем, а щоденний обсяг імпорту досягав 50 тис. МВтгод, покриваючи близько 20% добового споживання.

За словами Власенка, це рішення було ухвалене у тісній співпраці з урядом.

Що передувало

Як повідомлялося, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Герус стверджує, що 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження з поставкою на 21-31 січня. Середня ціна тоді склала 7565,55 грн/МВт*год. Після оперативного підвищення прайскепів з 18 січня, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на ринку "на добу наперед" становила 11 484 грн, що на 52%, або на 3 918 грн більше за ціну аукціону 14 січня.

Після цього компанія “Д.Трейдінг” (група ДТЕК) розірвала контракт на купівлю електроенергії у “Енергоатому” і виплатила 164 млн грн компенсації.

Також дев’ять трейдерів добровільно розірвали договори з НАЕК “Енергоатом” на постачання електроенергії за підсумками торгів 14 січня. Загалом це стосується майже 1 ГВт потужності, що дозволило мінімізувати економічні втрати.

Автор:
Тетяна Гойденко