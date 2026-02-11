Регулятор объяснил, как повышение цен помогло снизить отключение света

Решение о повышении с 16 января граничных цен на электроэнергию на спотовых рынках позволило сократить продолжительность отключений электроэнергии для украинских потребителей на 1,5 очереди.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на выступление главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Юрия Власенко в Верховной Раде.

По его словам, во время массированных атак РФ Украина теряла около 40% собственного поколения, а собственных ресурсов для покрытия потребности потребителей не хватало.

Из-за низких цен на электроэнергию на смежных рынках импорт энергоресурсов был затруднен.

После повышения прайскепов на 82,5% (до 15 тыс. грн/МВтч) в феврале импорт электроэнергии вырос почти вдвое по сравнению с январем, а ежедневный объем импорта достигал 50 тыс. МВтч, покрывая около 20% суточного потребления.

По словам Власенко, это решение было принято в тесном сотрудничестве с правительством.

Что предшествовало

Как сообщалось, глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии НАЭК "Энергоатом", заключенные по результатам аукциона 14 января, до повышения предельных цен на спотовых рынках должны быть разорваны, чтобы минимизировать потери компании, которые сейчас он оценивает примерно в 2 млрд грн .

Герус утверждает, что 14 января "Энергоатом" продал 2100 МВт базовой нагрузки с поставкой на 21-31 января. Средняя цена тогда составила 7565,55 грн/мВт*ч. После оперативного повышения прайскепов с 18 января, уже на 21-22 января средняя цена э/э на рынке "на сутки вперед" составляла 11 484 грн, что на 52%, или на 3 918 грн больше цены аукциона 14 января.

После этого компания "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК) расторгла контракт на покупку электроэнергии у "Энергоатома" и выплатила 164 млн грн компенсации.

Также девять трейдеров добровольно расторгли договоры с НАЭК "Энергоатом" на снабжение электроэнергии по итогам торгов 14 января. В общей сложности это касается почти 1 ГВт мощности, что позволило минимизировать экономические потери.