Почти 1 ГВт мощности: девять трейдеров добровольно расторгли договор с "Энергоатомом"

Девять трейдеров добровольно расторгли договоры с НАЭК "Энергоатом" на поставку электроэнергии по итогам торгов 14 января. В общей сложности это касается почти 1 ГВт мощности, что позволило минимизировать экономические потери.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщение и.о. председателя правления "Энергоатома" Павла Ковтонюка.

"Разорвано 9 договоров на почти 1 ГВт мощности. Один договор на 400 МВт был расторгнут с 26 января, с 28 января разорван договор на 95 МВт, с 29 января - договоры на 450 МВт. Это позволило нам минимизировать потери", - сказал Ковтонюк.

Руководство "Энергоатома" на заседании ВСК объяснило, что самостоятельно расторгнуть заключенные с трейдерами контракты было невозможно из-за их условий и риска судебных исков. Потому компания решила предложить трейдерам добровольно отказаться от закупленной электроэнергии.

Также в "Энергоатоме" заявили, что не были проинформированы о планируемом повышении ценовых ограничений на рынке электроэнергии 16 января.

23 января народный депутат Ярослав Железняк заявил, что "Энергоатом" на торгах 14 января продал 2,1 ГВт базовой нагрузки на период с 21 по 31 января по средней цене 7 566 грн/МВт-час. Уже 16 января Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), приняла решение о повышении ценовых ограничений без предварительного согласования с участниками рынка. По словам нардепа, "Энергоатом" заранее знал об этом решении, однако сознательно провел торги, понеся в результате около 2 миллиардов гривен убытков.

Напомним, правительство назначило новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", состоящий из семи членов, включая четыре независимых международных эксперта и трех представителей государства.