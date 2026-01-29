Майже 1 ГВт потужності: дев’ять трейдерів добровільно розірвали договори з "Енергоатомом"

Дев’ять трейдерів добровільно розірвали договори з НАЕК “Енергоатом” на постачання електроенергії за підсумками торгів 14 січня. Загалом це стосується майже 1 ГВт потужності, що дозволило мінімізувати економічні втрати.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення в.о. голови правління "Енергоатома" Павла Ковтонюка.

"Розірвано 9 договорів на майже 1 ГВт потужності. Один договір на 400 МВт був розірваний із 26 січня, із 28 січня розірваний договір на 95 МВт, із 29 січня - договори на 450 МВт. Це дозволило нам мінімізувати втрати", - сказав Ковтонюк.

Керівництво "Енергоатома" на засіданні ТСК пояснило, що самостійно розірвати укладені з трейдерами контракти було неможливо через їхні умови та ризик судових позовів. Тому компанія вирішила запропонувати трейдерам добровільно відмовитися від закупленої електроенергії.

Також у "Енергоатомі" заявили, що не були поінформовані про заплановане підняття цінових обмежень на ринку електроенергії 16 січня.

23 січня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що "Енергоатом" на торгах 14 січня продав 2,1 ГВт базового навантаження на період з 21 по 31 січня за середньою ціною 7 566 грн/МВт-год. Вже 16 січня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення цінових обмежень без попереднього узгодження з учасниками ринку. За словами нардепа, "Енергоатом" заздалегідь знав про це рішення, однак свідомо провів торги, понісши в результаті близько 2 мільярдів гривень збитків.

Нагадаємо, уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК “Енергоатом”, що складається з семи членів, включно з чотирма незалежними міжнародними експертами та трьома представниками держави.