Продаж електроенергії окремим трейдерам за заниженими цінами: НКРЕКП заявляє про законність підвищення прайскепів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) підвищила прайскепи на спотових ринках електроенергії повністю в межах законодавства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Позиція НКРЕКП

Зазначається, що в листі НКРЕКП від 28 січня за підписом її голови Юрія Власенка на голову Тимчасово слідчої комісії Верховної Ради з питань корупції в енергетиці Ярослава Железняка, регулятор пояснює, що згідно з методикою встановлення граничних цін (постанова НКРЕКП від 27 вересня 2022 №1221), розгляд та ухвалення рішення про прайскепи здійснюється не раніше ніж через 3 робочі дні з дня оприлюднення протоколу відкритого обговорення зауважень та пропозицій до схваленого проєкту рішення.

НКРЕКП звертає увагу на те, що відповідний протокол був оприлюднений на офіційному вебсайті регулятора 8 січня 2026 року.

"Отже, під час прийняття постанови від 16 січня №70 "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку" регулятор дотримався вимог методики та регламенту діяльності НКРЕП", – стверджує комісія.

У листі регулятор також відмовився від участі в запланованій на 29 січня ТСК, де мало розглядатися питання можливих зловживань при здійсненні продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом" напередодні підняття прайскепів.

Свою відмову він аргументував, зокрема, тим, що за законодавством парламентські ТСК створюються з метою розслідування подій, які вже відбулися.

"Встановлення можливих фактів зловживань при здійсненні 14 січня 2026 року продажу електроенергії, тобто напередодні підняття прайскепів, не може бути предметом дослідження ТСК, що виключає можливість участі посадових осіб НКРЕКП у її засіданні", – наголошується в листі.

Що передувало

Як повідомлялося, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Герус стверджує, що 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження з поставкою на 21-31 січня. Середня ціна тоді склала 7565,55 грн/МВт*год. Після оперативного підвищення прайскепів з 18 січня, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на ринку "на добу наперед" становила 11 484 грн, що на 52%, або на 3 918 грн більше за ціну аукціону 14 січня.

Після цього компанія “Д.Трейдінг” (група ДТЕК) розірвала контракт на купівлю електроенергії у “Енергоатому” і виплатила 164 млн грн компенсації.

Також дев’ять трейдерів добровільно розірвали договори з НАЕК “Енергоатом” на постачання електроенергії за підсумками торгів 14 січня. Загалом це стосується майже 1 ГВт потужності, що дозволило мінімізувати економічні втрати.