Украина покрывает только 12 ГВт из 16 ГВт потребности, но дефицит электроэнергии снизился

Дефицит электроэнергии в Украине в последние дни составляет 4,3-4,5 ГВт, что существенно меньше, чем в период сильных морозов, когда он достигал 5-6 ГВт при пиковом потреблении 18 ГВт.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля во время заседания энергетического комитета Верховной Рады.

По его словам, прогнозный максимум потребления на 12 февраля составляет 16,4 ГВт — это объем нуждающейся в экономике. В то же время энергосистема может обеспечить только 12,3 ГВт.

В структуре доступной мощности около 2 ГВт приходится на импорт электроэнергии, 7,5 ГВт обеспечивают атомные электростанции. Тепловая генерация остается ограниченной: в работе всего пять энергоблоков ТЭС общей мощностью 854 МВт.

В то же время растет вклад возобновляемого поколения. По словам министра, несмотря на меньшую солнечную активность сегодня, за предыдущие два дня солнечные электростанции производили 1,6–1,7 ГВт. Кроме того, в ведомстве рассчитывают на благоприятную весеннюю гидрологическую ситуацию, что позволит "Укргидроэнерго" увеличить объем производства.

Шмигаль также отметил, что утром в работе находятся все девять энергоблоков АЭС общей мощностью 7,8 ГВт, которые в основном работают на номинальном уровне. При этом на Ровенской АЭС остается определенный резерв мощности.

Напомним, после ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре 7 февраля атомные электростанции вынуждены были временно снизить мощность.

Добавим, в январе 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии за месяц – более 894 тыс. МВт-ч. Это самый большой показатель импорта за период полномасштабной войны.