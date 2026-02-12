Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина покрывает только 12 ГВт из 16 ГВт потребности, но дефицит электроэнергии снизился

электроэнергия
Украина покрывает только 12 ГВт из 16 ГВт потребности / Depositphotos

Дефицит электроэнергии в Украине в последние дни составляет 4,3-4,5 ГВт, что существенно меньше, чем в период сильных морозов, когда он достигал 5-6 ГВт при пиковом потреблении 18 ГВт.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля во время заседания энергетического комитета Верховной Рады.

По его словам, прогнозный максимум потребления на 12 февраля составляет 16,4 ГВт — это объем нуждающейся в экономике. В то же время энергосистема может обеспечить только 12,3 ГВт.

В структуре доступной мощности около 2 ГВт приходится на импорт электроэнергии, 7,5 ГВт обеспечивают атомные электростанции. Тепловая генерация остается ограниченной: в работе всего пять энергоблоков ТЭС общей мощностью 854 МВт.

В то же время растет вклад возобновляемого поколения. По словам министра, несмотря на меньшую солнечную активность сегодня, за предыдущие два дня солнечные электростанции производили 1,6–1,7 ГВт. Кроме того, в ведомстве рассчитывают на благоприятную весеннюю гидрологическую ситуацию, что позволит "Укргидроэнерго" увеличить объем производства.

Шмигаль также отметил, что утром в работе находятся все девять энергоблоков АЭС общей мощностью 7,8 ГВт, которые в основном работают на номинальном уровне. При этом на Ровенской АЭС остается определенный резерв мощности.

Напомним, после ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре 7 февраля атомные электростанции вынуждены были временно снизить мощность.

Добавим, в январе 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии за месяц – более 894 тыс. МВт-ч. Это самый большой показатель импорта за период полномасштабной войны.

Автор:
Татьяна Гойденко