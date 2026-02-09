Більше світла: у Києві буде введено в роботу додаткові 9 МВт генерації

В Україні 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати систему після масованих атак РФ та зменшити дефіцит електрики. У Києві буде введено в роботу додаткові 9 МВт генерації,

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Енергетики продовжують відновлювати об’єкти, які зазнали суттєвих пошкоджень після російської атаки в ніч проти 7 лютого.

Також уряд працює над запуском додаткових потужностей генерації.

"Ми працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками", — зазначив Шмигаль.

Зокрема, очікується на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.

Крім того, 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії.

"Це допомогло нам втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит", - наголосив міністр.

Він додав, що також уряд продовжує залучати обладнання від партнерів та розподіляти його з хабів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги, з них 25,1 тисячі тонн вже розподілено в регіони.

За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії.

За цей же період регіонам відвантажили 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання. Шмигаль розповів, що очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

Нагадаємо, 7 лютого ворог завдав ударів дронами та ракетами по підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ. У результаті пошкоджень атомні електростанції були вимушені знизити потужність генерації.