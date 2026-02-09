Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Більше світла: у Києві буде введено в роботу додаткові 9 МВт генерації

засідання
Засідання штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці / Міненерго

В Україні 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати систему після масованих атак РФ та зменшити дефіцит електрики. У Києві буде введено в роботу додаткові 9 МВт генерації,

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Енергетики продовжують відновлювати об’єкти, які зазнали суттєвих пошкоджень після російської атаки в ніч проти 7 лютого.

Також уряд працює над запуском додаткових потужностей генерації.

"Ми працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками", — зазначив Шмигаль.

Зокрема, очікується на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.

Крім того, 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії.

"Це допомогло нам втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит", - наголосив міністр.

Він додав, що також уряд продовжує залучати обладнання від партнерів та розподіляти його з хабів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги, з них 25,1 тисячі тонн вже розподілено в регіони.

За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії.

За цей же період регіонам відвантажили 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання. Шмигаль розповів, що очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

Нагадаємо, 7 лютого ворог завдав ударів дронами та ракетами по підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ. У результаті пошкоджень атомні електростанції були вимушені знизити потужність генерації. 

Автор:
Світлана Манько