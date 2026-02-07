Запланована подія 2

Через російську атаку АЕС знизили генерацію, задіяна допомога з інших країн

Запорізька АЕС
АЕС знизили генерацію / Вікіпедія

Ворог завдав ударів дронами та ракетами по підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ. У результаті пошкоджень атомні електростанції були вимушені знизити потужність генерації. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Для балансування енергосистеми залучається імпорт електричної енергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання.

За командою НЕК "Укренерго" обсяг відключень електроенергії було вимушено збільшено. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Головною причиною обмежень є наслідки масованої атаки на українські електростанції, а також об’єкти систем передачі й розподілу електроенергії.

У Міненерго нагадують, що через постійні атаки російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно для максимальної координації дій усіх служб на рівні столиці, регіонів і громад.

Додамо, уряд і Міністерство енергетики реалізують комплекс заходів, щоб допомогти прифронтовим громадам стабільно пройти зимовий період. Йдеться про ремонти мереж, рекордний імпорт електроенергії, підтримку генерації та захист об’єктів критичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко