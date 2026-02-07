Запланована подія 2

Атака на енергосистему: пошкоджено магістральні мережі та ТЕС

Вночі 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися ключові об’єкти магістральних мереж — підстанції та повітряні лінії електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергосистеми країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Також зафіксовано ураження об’єктів генерації, зокрема Бурштинської та Добротвірської теплових електростанцій. У зв’язку з атакою персонал атомних електростанцій здійснив розвантаження енергоблоків у безпечному режимі.

Станом на тепер по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень електроенергії, а в східних і північних регіонах діють спеціальні графіки аварійних відключень.

За словами міністра, атака триває. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. Диспетчер НЕК "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу з боку Польщі.

Додамо, уряд і Міністерство енергетики реалізують комплекс заходів, щоб допомогти прифронтовим громадам стабільно пройти зимовий період. Йдеться про ремонти мереж, рекордний імпорт електроенергії, підтримку генерації та захист об’єктів критичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко