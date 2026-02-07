Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,09

42,95

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Атака на энергосистему: повреждены магистральные сети и ТЭС

высоковольтные линии
Были повреждены высоковольтные линии / Depositphotos

Ночью 7 февраля российские войска совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались ключевые объекты магистральных сетей — подстанции и воздушные линии электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, являющиеся основой энергосистемы страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Также зафиксировано поражение объектов генерации, в частности, Бурштынской и Добротворской тепловых электростанций. В связи с атакой персонал атомных электростанций произвел разгрузку энергоблоков в безопасном режиме.

На сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений электроэнергии, а в восточных и северных регионах действуют специальные графики аварийных отключений.

По словам министра, атака продолжается. Энергетики готовы приступить к восстановительным работам сразу после того, как это позволит ситуация безопасности. Диспетчер НЭК "Укрэнерго" уже активировал запрос на аварийную помощь со стороны Польши.

Добавим, что правительство и Министерство энергетики реализуют комплекс мер, чтобы помочь прифронтовым общинам стабильно пройти зимний период. Речь идет о ремонтах сетей, рекордном импорте электроэнергии, поддержке генерации и защите объектов критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко