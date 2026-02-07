Атака на энергосистему: повреждены магистральные сети и ТЭС

Ночью 7 февраля российские войска совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались ключевые объекты магистральных сетей — подстанции и воздушные линии электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, являющиеся основой энергосистемы страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Также зафиксировано поражение объектов генерации, в частности, Бурштынской и Добротворской тепловых электростанций. В связи с атакой персонал атомных электростанций произвел разгрузку энергоблоков в безопасном режиме.

На сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений электроэнергии, а в восточных и северных регионах действуют специальные графики аварийных отключений.

По словам министра, атака продолжается. Энергетики готовы приступить к восстановительным работам сразу после того, как это позволит ситуация безопасности. Диспетчер НЭК "Укрэнерго" уже активировал запрос на аварийную помощь со стороны Польши.

Добавим, что правительство и Министерство энергетики реализуют комплекс мер, чтобы помочь прифронтовым общинам стабильно пройти зимний период. Речь идет о ремонтах сетей, рекордном импорте электроэнергии, поддержке генерации и защите объектов критической инфраструктуры.