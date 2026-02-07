Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,09

42,95

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за российской атаки АЭС снизили генерацию, задействована помощь из других стран

Запорожская АЭС
АЭС снизили генерацию / Википедия

Враг нанес удары дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением750 кВ и 330 кВ. В результате повреждений атомные электростанции были вынуждены снизить мощность поколения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Для балансировки энергосистемы привлекается импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления.

По команде НЭК "Укрэнерго" объем отключений электроэнергии был вынужденно увеличен. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

Главной причиной ограничений являются последствия массированной атаки на украинские электростанции, а также объекты систем передачи и распределения электроэнергии.

В Минэнерго напоминают, что из-за постоянных атак российской федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо для максимальной координации действий всех служб на уровне столицы, регионов и общин.

Добавим, что правительство и Министерство энергетики реализуют комплекс мер, чтобы помочь прифронтовым общинам стабильно пройти зимний период. Речь идет о   ремонты сетей, рекордный импорт электроэнергии, поддержка генерации и защита объектов критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко