Из-за российской атаки АЭС снизили генерацию, задействована помощь из других стран

Враг нанес удары дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением750 кВ и 330 кВ. В результате повреждений атомные электростанции были вынуждены снизить мощность поколения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Для балансировки энергосистемы привлекается импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления.

По команде НЭК "Укрэнерго" объем отключений электроэнергии был вынужденно увеличен. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

Главной причиной ограничений являются последствия массированной атаки на украинские электростанции, а также объекты систем передачи и распределения электроэнергии.

В Минэнерго напоминают, что из-за постоянных атак российской федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо для максимальной координации действий всех служб на уровне столицы, регионов и общин.

Добавим, что правительство и Министерство энергетики реализуют комплекс мер, чтобы помочь прифронтовым общинам стабильно пройти зимний период. Речь идет о ремонты сетей, рекордный импорт электроэнергии, поддержка генерации и защита объектов критической инфраструктуры.