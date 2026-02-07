Запланована подія 2

Украинским компаниям за день передали более 173 тонн энергетического оборудования от партнеров

генераторы
Киев получил генераторы от Варшавы / Киевский городской совет

Более 173 тонн энергетического оборудования от международных партнеров вчера было направлено на нужды украинских энергокомпаний.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам очередного заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и Киевской области.

"Только сегодня (вчера, 6 февраля – ред.) передали компаниям более 173 тонн энергетического оборудования. Уже завтра в Киеве ожидаем 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японского JICA", - написал он.

По словам Шмыгаля, сейчас над возвращением света и тепла в столице работают более 255 аварийно-восстановительных бригад. По результатам заседания было принято решение об увеличении их количества. Особое внимание будут уделять наиболее проблемным домам, в частности тем, где повреждены внутридомовые сети. При необходимости к работам привлекут дополнительный персонал.

Кроме того, во время заседания обсудили меры по усилению устойчивости мобильной связи. Министр энергетики отметил необходимость ускорения этих работ, чтобы обеспечить пользователей стабильной связью при отключении электроэнергии.

Также министр сообщил, что в приложении "Действие" начался прием заявок на доплаты работникам аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов. Каждый привлеченный к таким работам получит по 20 тысяч гривен в январе, феврале и марте.

Напомним, утром 7 февраля российские войска совершили очереднуюмассированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались ключевые объекты магистральных сетей

Автор:
Татьяна Гойденко