Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор

По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания в Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и бизнесах, в 1,6 ГВт. На долю EcoFlow приходится 62% этого рынка.

Об этом Delo.ua рассказал соучредитель DroneUA Валерий Яковенко, чья компания является официальным дистрибьютором EcoFlow в Украине.

Домашние и бизнес-станции превышают мощность АЭС

Суммарная одновременная мощность, которую эти системы могут отдавать в сеть, превышает 3 ГВт — почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция. Для сравнения, даже в сильные морозы при 10-15 °C Киев потребляет около 2 ГВт, то есть на целый гигаватт меньше, чем потенциальный объем мощностей, уже имеющийся у владельцев домашних и бизнес зарядных станций.

"В периоды между пиками спроса наиболее популярными остаются системы с емкостью 256–1000 Вт·ч, ориентированные на пользовательский сегмент и домохозяйства. Во время блэкаутов спрос растет на более мощные решения 1000–2000 Вт·ч, позволяющие обеспечить резервное питание для дома", — объясняет Яковенко.

Он добавляет, что бизнесы выбирают энергонезависимые ячейки большой мощности — до 90 кВтч — часто комбинируя их с собственными генераторами. По его словам, в первую очередь такие системы используются для защиты критически важной инфраструктуры, в частности IT-сектора, а в меньшем объеме — для организации рабочих пространств.

"Весь период, который мы сегодня анализируем — это период повышенного спроса, мы начали энергетическое направление в 2021 году и испытывали системный рост рынка в течение 2022 года до 10 октября 2022 года, когда произошел первый пик потребления энергонезависимых технологий", — говорит соучредитель DroneUA.

Спекулянты пользуются ростом спроса

Валерий Яковенко утверждает, что цены на приборы не изменились, но в результате энергетического кризиса из-за постоянных ракетно-дроновых атак РФ появилось немало спекулянтов. По его словам, каждый раз, когда появляется новая продукция, она почти сразу выкупается, чтобы дальше быть проданной с большой наценкой.

"Отдельно учитывая дефицит производства и длинную логистику морем — появляются позиции в стоимость которых закладывается авиа доставка, такие решения дороже на 20-30% за счет повышенной импортной стоимости, но даже эти позиции являются также предметом внимания спекуляции на уровне повышенного спроса", — отмечает Яковенко.

Он объясняет, что в течение года наибольшим спросом среди EcoFlow пользуются зарядные станции в ценовом диапазоне 20–30 тыс. грн. В периоды повышенного спроса наблюдается рост продаж более дорогих моделей — 50–80 тыс. грн — преимущественно из-за большего количества станций большей мощности.

Напомним, как паника на рынке зарядок для электромобилей разогнала цены и почему они быстро откатились.