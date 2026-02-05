Запланована подія 2

Украине не хватает энергооборудования для ремонта после обстрелов РФ — эксминистр энергетики

Энергосистема
Украине нужно централизованно закупать энергетическое оборудование / Freepik

Энергетики использовали почти все резервы энергетического оборудования для ремонта после российских обстрелов. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Проблема в том, что энергетики использовали почти все запасы оборудования, включая то, которое нам присылали как помощь наши европейские коллеги. Сейчас не хватает трансформаторов, выключателей, кабельной продукции. Поэтому, я считаю, нужно закупать его на государственном уровне. Находить средства в международных финансовых институциях — Всемирному банку и Всемирному банку — Всемирному банку, Всемирному банку, Всемирному банку и Всемирному банку. компаниям денег не дадут.", - сказал эксминистр.

По его словам, государство должно на базе Госрезерва закупать большой объем оборудования, а затем распределять его как товарный кредит компаниям вне зависимости от формы собственности. Это даст энергетикам возможность восстановить как можно большее оборудование после этой зимы.

Чрезвычайное положение в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Почему Украине не удалось адаптироваться к еще одной военной зиме, могла ли распределенная генерация стать спасительной и что действительно способно стабилизировать энергосистему читайте в интервью Ивана Плачкова на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока