Україні бракує енергообладнання для ремонту після обстрілів РФ — ексміністр енергетики

Енергетики використали майже всі резерви енергетичного обладнання для ремонтів після російських обстрілів. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

"Проблема в тому, що енергетики використали майже всі запаси обладнання, включно з тим, яке нам надсилали як допомогу наші європейські колеги. Зараз бракує трансформаторів, вимикачів, кабельної продукції. Тож, я вважаю, потрібно закуповувати його на державному рівні. Знаходити кошти в міжнародних фінансових інституціях — Світовому банку, ЄБРР та МВФ. Але робити це потрібно під державні гарантії, бо компаніям грошей не дадуть.", — сказав ексміністр.

За його словами, держава повинна на базі Держрезерву закуповувати великий обсяг обладнання, а потім розподіляти його як товарний кредит компаніям незалежно від форми власності. Це дасть енергетикам можливість відновити якомога більше обладнання після цієї зими.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Чому Україні не вдалося адаптуватися до ще однієї воєнної зими, чи могла розподілена генерація стати рятівною та що насправді здатне стабілізувати енергосистему читайте в інтерв'ю Івана Плачкова на Delo.ua.