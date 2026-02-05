Запланована подія 2

Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор

ринок резервних джерел живлення, EcoFlow
Київ споживає на цілий гігават менше. Фото: EcoFlow

Станом на кінець січня поточний ринок резервних джерел живлення в Україні оцінюється за сумарною накопичуваною ємністю зарядних станцій, встановлених у домівках та бізнесах, у 1,6 ГВт. На частку EcoFlow припадає 62% цього ринку. 

Про це Delo.ua розповів співзасновник DroneUA Валерій Яковенко, чия компанія є офіційним дистриб’ютором EcoFlow в Україні. 

Домашні та бізнес-станції перевищують потужність АЕС

Сумарна одночасна потужність, яку ці системи можуть віддавати в мережу, перевищує 3 ГВт — це майже рівно стільки, скільки виробляє Південноукраїнська атомна електростанція. Для порівняння, навіть у сильні морози при 10-15 °C Київ споживає близько 2 ГВт, тобто на цілий гігават менше, ніж потенційний обсяг потужностей, який уже є у власників домашніх та бізнес зарядних станцій.

"У періоди між піками попиту найбільш популярними залишаються системи з ємністю 256–1000 Вт·год, орієнтовані на користувацький сегмент і домогосподарства. Під час блекаутів попит зростає на більш потужні рішення 1000–2000 Вт·год, які дозволяють забезпечити резервне живлення для дому", — пояснює Яковенко.

Він додає, що бізнеси ж обирають енергонезалежні осередки великої потужності — до 90 кВт·год — часто комбінуючи їх із власними генераторами. За його словами, найперше такі системи використовують для захисту критично важливої інфраструктури, зокрема IT-сектору, а в меншому обсязі — для організації робочих просторів.

"Весь період котрий ми сьогодні аналізуємо  – це період підвищеного попиту, ми почали енергетичний напрямок у 2021 році і відчували системне зростання ринку протягом 2022 року до 10 жовтня 2022 року, коли стався перший пік споживання енергонезалежних технологій", — каже співзасновник DroneUA.  

Спекулянти користуються зростанням попиту

Валерій Яковенко стверджує, що ціни на прилади не змінилися, але внаслідок енергетичної кризи через постійні ракетно-дронової атаки РФ з’явилося чимало спекулянтів. За його словами, кожного разу, коли з’являється нова продукція, вона майже одразу викуповується, щоб надалі продати з великою націнкою.

"Окремо враховуючи дефіцит виробництва і довгу логістику морем — з'являються позиції у вартість котрих закладається авіа доставка, такі рішення дорожче на 20-30% за рахунок підвищеної імпортної вартості, але навіть ці позиції є також предметом уваги спекуляції на рівні підвищеного попиту", — наголошує Яковенко. 

Він пояснює, що протягом року найбільший попит серед EcoFlow мають зарядні станції в ціновому діапазоні 20–30 тис. грн. У періоди підвищеного попиту спостерігається зростання продажів дорожчих моделей — 50–80 тис. грн — переважно через більшу кількість станцій більшої потужності.

Нагадаємо, як паніка на ринку зарядок для електромобілів розігнала ціни — і чому вони швидко відкотилися.

Автор:
Алік Сахно