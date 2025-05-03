DroneUA за два роки збільшила продажі зарядних станцій EcoFlow у 8 разів і відкрила перший в світі магазин бренду

Українська група компанії DroneUA за підсумками 2024 року продала понад 300 тисяч зарядних станцій EcoFlow, тоді як за 2022 рік у компанії реалізували 34 тис. одиниць обладнання. Також DroneUA захопила 90% європейських складських запасів бренду і відкрила перший у світі офіційний магазин EcoFlow.

Про це співзасновник DroneUA Валерій Яковенко розповів в інтерв’ю для Delo.ua.

Яковенко зазначив, що DroneUA уклала контракт на ексклюзивну дистрибуцію EcoFlow ще у 2021 році, коли китайський виробник перебував на рівні стартапу. У межах цієї співпраці українська компанія побудувала партнерську мережу в Україні, забезпечила сертифікацію, логістику та підключення торгівельних мереж.

Коли у 2022 році через масовані атаки Росії в Україні почалися блекаути, DroneUA вже мала склади EcoFlow в Європі. Це дозволило швидко задовольнити різко зрослий попит на індивідуальні енергетичні рішення. У критичні моменти компанія викупила до 90% європейських запасів EcoFlow і змогла забезпечити постачання в Україну навіть в умовах логістичних обмежень. За підсумками 2022 року DroneUA продала 34 тис. зарядних станцій EcoFlow.

Вартість зарядних станцій EcoFlow та відкриття першого магазину

Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow на українському ринку складала близько 50 тис. грн. За оцінкою DroneUA, загальний оборот від продажу обладнання перевищив 15 млрд грн. Утім, як зазначив співвласник компанії Валерій Яковенко, рівень прибутковості цього бізнесу залежав від оборотності товару і ризиків. "Так, цей бізнес прибутковий, але я не можу просто так сказати, наскільки саме", — підкреслив він.

Після зростання попиту DroneUA відкрила перший у світі офіційний магазин EcoFlow. Компанія також відзначила, що під час піка продажів у 2023 році на український ринок активно намагалися вийти “сірі” імпортери та контрабандисти, однак завдяки ексклюзивному контракту DroneUA змогла утримати позиції.

Довідка

EcoFlow — міжнародна компанія, заснована у 2017 році Брюсом Вангом, яка спеціалізується на портативних енергетичних рішеннях та відновлюваних джерелах енергії. Вона працює в понад 100 країнах, але публічної інформації про їхній глобальний оборот або доходи в офіційних звітах немає.

Нагадаємо, що DroneUA після виходу на ринок США заробила $15 млн обороту, і вже планують масштабування в сегменті агродронів.

Докладно почитати, чому DroneUA розміщує в США оголошення про пошук роботи українською мовою, ви можете в повному тексті інтерв’ю для Delo.ua.