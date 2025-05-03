DroneUA за два года увеличила продажи зарядных станций EcoFlow в 8 раз и открыла первый в мире магазин бренда

Украинская группа компании DroneUA по итогам 2024 года продала более 300 тысяч зарядных станций EcoFlow, в то время как за 2022 год в компании реализовали 34 тыс. единиц оборудования. Также DroneUA захватила 90% европейских складских запасов бренда и открыла первый в мире официальный магазин EcoFlow.

Об этом соучредитель DroneUA Валерий Яковенко рассказал в интервью для Delo.ua.

Яковенко отметил, что DroneUA заключила контракт на эксклюзивную дистрибуцию EcoFlow еще в 2021 году, когда китайский производитель находился на уровне стартапа. В рамках этого сотрудничества украинская компания выстроила партнерскую сеть в Украине, обеспечила сертификацию, логистику и подключение торговых сетей.

Когда в 2022 году из-за массированных атак России в Украине начались блекауты, DroneUA уже имела склады EcoFlow в Европе. Это позволило быстро удовлетворить резко возросший спрос на индивидуальные энергетические решения. В критические моменты компания выкупила до 90% европейских запасов EcoFlow и смогла обеспечить снабжение Украиной даже в условиях логистических ограничений. По итогам 2022 DroneUA продала 34 тыс. зарядные станции EcoFlow.

Стоимость зарядных станций EcoFlow и открытие первого магазина

Средняя стоимость одной зарядной станции EcoFlow на украинском рынке составляла около 50 тысяч. грн. По оценке DroneUA, общий оборот от продаж оборудования превысил 15 млрд грн. Впрочем, как отметил совладелец компании Валерий Яковенко, уровень прибыльности этого бизнеса зависел от оборачиваемости товара и рисков. "Да, этот бизнес прибыльный, но я не могу просто так сказать, насколько именно", — подчеркнул он.

После роста спроса DroneUA открыла первый в мире официальный магазин EcoFlow. Компания также отметила, что во время пика продаж в 2023 году на украинский рынок активно пытались выйти серые импортеры и контрабандисты, однако благодаря эксклюзивному контракту DroneUA смогла удержать позиции.

Справка

EcoFlow — международная компания, основанная в 2017 году Брюсом Вангом, специализирующаяся на портативных энергетических решениях и возобновляемых источниках энергии. Она работает более чем в 100 странах, но публичной информации об их глобальном обороте или доходах в официальных отчетах нет.

Напомним, что DroneUA после выхода на рынок США заработала $15 млн оборота, и уже планируют масштабирование в сегменте агродронов.

Подробно почитать, почему DroneUA размещает в США объявления о поиске работы на украинском языке, вы можете в полном тексте интервью для Delo.ua.