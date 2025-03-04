Украинские роботы начинают работать в NASA: тестовая партия отправилась в США

Резидент Дия.City, компания DroneUA, приступила к поставкам роботов для NASA. Первая тестовая партия уже направлена в штат Вирджиния (США), где ее будут испытывать и определять эффективное применение технологий.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

О сотрудничестве с NASA

Важным событием стало то, что именно NASA инициировало сотрудничество с украинской компанией DroneUA, отметил Федоров.

Разработчики надеются на установление долгосрочного партнерства с американским агентством в будущем. Война стала мощным катализатором развития рынка оборонных технологий, и украинские инновации развиваются с невероятной скоростью.

Одной из ключевых целей является поставка техники на международные рынки, что может принести миллиардные поступления в украинский бюджет. DroneUA является отличным примером того, как эта стратегия может быть реализована, подытожил он.

Что известно о DroneUA

DroneUA – это международный системный интегратор беспилотных решений. На рынке Украины и Восточной Европы группа компаний DroneUA является крупнейшим импортером и дистрибьютором ведущих производителей дронов в мире и представляет технологические решения от брендов XAG, EcoFlow, Pix4D, Parrot, Chasing, DroneDeploy, AgroCares и другие.

В структуре группы компаний работают собственные инженерные, производственные и сервисные подразделения, открытый центр обработки данных. Представленные DroneUA технологические решения используются более чем на 4 млн гектаров посевных площадей Украины.

Группа компаний продолжает расширять перечень технологических брендов, представленных на рынке Украины, и ведет активную деятельность в сельском хозяйстве, нефтегазовой промышленности, а также в сферах энергетики, геодезии и топографии.

О NASA

National Aeronautics and Space Administration (NASA) — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — космическое правительственное агентство США, основанное в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов.

Штаб-квартира NASA находится в Вашингтоне; основная стартовая площадка – на мысе Канаверал в Космическом центре Кеннеди на Флориде.

Напомним, что агрохолдинг "Нибулон" и NASA Harvest, программа космического агентства NASA, объявили о стратегическом партнерстве по укреплению продовольственной безопасности.