Украинский агрохолдинг будет сотрудничать с NASA: почему это важно

Агрохолдинг " Нибулон " и NASA Harvest, программа космического агентства NASA, объявили о стратегическом партнерстве по укреплению продовольственной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Отмечается, что сотрудничество NASA Harvest и "Нибулон" заключается в сочетании спутниковых данных и аналитики в агропроизводстве и сельском хозяйстве.

«Партнерство с «Нибулоном» предоставляет NASA Harvest важные сведения для анализа производства основных сельскохозяйственных культур в Украине, помогая украинскому правительству оценивать урожайность как на свободных, так и на оккупированных территориях. Благодаря использованию полевых данных «Нибулона» мы совершенствуем наше исследование, проверяя и калибруя модели распознавания культур», – отметила Александра Олейник, менеджер стратегических партнерств NASA Harvest в Украине.

По ее словам, стратегическое расположение полей агрохолдинга в Николаевской области, вблизи линии фронта, позволит получать точные данные с мест, расположенных максимально близко к оккупированным территориям.

"Совмещая экспертизу NASA Harvest в области дистанционного зондирования с опытом "Нибулона" в сельскохозяйственном производстве, мы можем способствовать созданию более устойчивого и устойчивого будущего для глобальных продовольственных систем", — добавила Олийнык.

Как рассказал директор по агропроизводству Нибулона Олег Веселов, в агрохолдинге переосмыслили подход к сельскохозяйственному производству, сместив фокус на эффективность и прибыльность через инвестиции.

Ощутимые результаты увидели уже в первый год работы по новой модели: рост EBITDA с $200/га до $800/га в зависимости от региона и увеличение производства на 60% по сравнению с предыдущим годом.

"Спасибо NASA Harvest за поддержку и ценные данные, способствовавшие нашим управленческим решениям. Это партнерство ярко демонстрирует, как международное сотрудничество может влиять на преодоление глобальных проблем продовольственной безопасности", — подчеркнул Веселов.

О "Нибулоне"

" Нибулон " – один из лидеров зернового экспорта и агропроизводства Украины с земельным банком более 76 тыс. рублей. га. Начиная с 1991 года компания инвестировала $2,3 млрд в создание экосистемы устойчивой продовольственной безопасности. Она включает отношения с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с "Нибулоном" поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира. Эта экосистема опирается на цифровую и логистическую инфраструктуру, включающую сеть из 27 элеваторных комплексов, авто и железнодорожный парк, а также 83 единицы собственного флота.

До войны "Нибулон" имел 27 перегрузочных терминалов, мощности для хранения 2,25 миллиона тонн агропродукции. Компания обрабатывала 82 тысячи гектаров земли в 12 областях и экспортировала сельскохозяйственную продукцию более чем в 70 стран. В 2021 году был достигнут рекордный экспорт – 5,64 миллиона тонн продукции.

Потери компании из-за войны превысили 416 миллионов долларов. Сейчас "Нибулон" работает всего на 32% своих мощностей, создал специальное подразделение для разминирования сельхозземель и перенес центральный офис из Николаева в Киев.

Недавно агрохолдинг "Нибулон" провел модернизационные мероприятия на двух своих комплексах в Николаевской области. В частности, на агрокомбинате "Врадиевский" возведена вторая линия для перегрузки, что позволило вдвое увеличить мощности и изменить схему приемки и отгрузки. А на филиале "Колосовский элеватор" компания повысила производительность процесса отгрузки зерна на автотранспорт за счет двух построенных бункеров вместимостью по 40 тонн каждый.

Также "Нибулон" построил на Николаевском перегрузочном зерновом терминале галерею для приема грузов по водному транспорту.