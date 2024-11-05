"Нибулон" увеличил мощности своего зернового терминала в Николаеве

Компания "Нибулон" построила на Николаевском перегрузочном зерновом терминале галерею для приема грузов с водного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отныне самый крупный зерновой хаб "Нибулона" в Николаеве может работать не только на выгрузку зерновых и масличных с железнодорожного транспорта на водный, но и наоборот", — говорится в сообщении агрохолдинга.

Что известно о новой галерее

Сообщается, что новая галерея имеет пропускную способность по погрузке на вагоны в объемах один маршрут в сутки и в случае необходимости может перегружать зерно не только с Нибулоновских барж, но и с судов класса Panamax.

В пресс-службе отмечают, что в планах компании использовать эти мощности для приема грузов из филиалов "Вознесенский" и "Новоодесский" после возобновления водных перевозок по маршруту.

"Это позволит уменьшить нагрузку на агропроизводителей в части логистических расходов, ведь предлагает самый дешевый способ транспортировки на участке с последующей перегрузкой на вагоны и перевозкой в порты Измаила и Большой Одессы", — заявили в "Нибулоне".

Добавим, что недавно агрохолдинг "Нибулон" провел модернизационные мероприятия на двух своих комплексах в Николаевской области. В частности, на агрокомбинате "Врадиевский" возведена вторая линия для перегрузки, что позволило вдвое увеличить мощности и изменить схему приемки и отгрузки. А на филиале "Колосовский элеватор" компания повысила производительность процесса отгрузки зерна на автотранспорт за счет двух построенных бункеров вместимостью по 40 тонн каждый.

Также напомним, что в сентябре "Нибулон" договорился с "Сенс Банком" о реструктуризации кредита на 1 миллиард гривен. Кроме того, агрохолдинг возьмет более 20 миллионов долларов в Ощадбанке на возобновление оборотного капитала после вложения денег в строительство нового перегрузочного терминала на Дунае.