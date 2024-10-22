"Нибулон" планирует задействовать ИИ в разминировании полей

Компания "Нибулон" в 2025 году планирует сфокусироваться на сокращении себестоимости гуманитарного разминирования для ускорения возврата в обращение сельскохозяйственных земель. Как сообщается в сообщении агропроизводителя, для этого он будет использовать искусственный интеллект.

В настоящее время "Нибулон" работает с оборудованием чешской компании SEFOR Solutions с целью треккинга работы саперов, а в ближайших планах у нее задействование ИИ-анализа аэрофотосъемки с целью идентификации наземных мин и взрывоопасных предметов, используя инструмент Safe Pro Group Inc.

Это должно привести к снижению себестоимости и ускорению процесса принятия решений через понимание реальной ситуации на потенциально загрязненных полях и процессов разминирования в целом.

"За год нами как оператором противоминной деятельности было возвращено 5,5 тысячи гектаров, или 98% земель филиала "Снигиревский" на Николаевщине. По состоянию на данный момент это 15% всех разминированных в Украине земель с 2022 года. Фактическими бенефициарами на Снигиревщине стали 570 владельцев земель, которые сейчас могут получать прибыль", — сообщают также в "Нибулоне".

Напомним, что "Нибулон" стал первой агрокомпанией-оператором гуманитарного разминирования, имеющей все пять ключевых сертификатов по гуманитарному разминированию и собственный автопарк соответствующей техники. Компания также инициировала массовое обучение персонала навыкам нетехнического обследования территорий.

Отметим также, что разминирование полей производится не только "Нибулоном" как крупной частной компанией для собственных нужд. Так, недавно Центр гуманитарного разминирования подписал первый договор на разминирование сельхозземель: победителем тендера стали "Украинские сервисы разминирования", которые будут очищать участок в 86 га в Шевченковской общине Николаевской области.

Государство при этом может компенсировать аграриям полную стоимость разминирования земель: максимальная доля компенсации в августе была поднята с 80% до 100%, причем "Нибулон" перед этим выступал с заявлением, что фермеры на в действительности не могут оплатить даже 20% стоимости по госпрограмме разминирования, поскольку не имеют на это достаточных денег.