Український агрохолдинг співпрацюватиме з NASA: чому це важливо

Агрохолдинг "Нібулон" і NASA Harvest, програма космічного агентства NASA, оголосили про стратегічне партнерство для зміцнення продовольчої безпеки.

Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.

Зазначається, що співпраця NASA Harvest та «Нібулон» полягає в поєднанні супутникових даних і аналітики в агровиробництві та сільському господарстві.

«Партнерство з «Нібулон» надає NASA Harvest важливі відомості для аналізу виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні, допомагаючи українському уряду оцінювати врожайність як на вільних, так і на окупованих територіях. Завдяки використанню польових даних «Нібулону» ми вдосконалюємо наше дослідження, перевіряючи та калібруючи моделі розпізнавання культур", – зауважила Олександра Олійник, менеджерка стратегічних партнерств NASA Harvest в Україні.

За її словами, стратегічне розташування полів агрохолдингу в Миколаївській області, поблизу лінії фронту, дасть можливість отримувати точні дані з місць, розташованих максимально близько до окупованих територій.

"Поєднуючи експертизу NASA Harvest в галузі дистанційного зондування з досвідом «Нібулону» у сільськогосподарському виробництві, ми можемо сприяти створенню більш сталого та стійкого майбутнього для глобальних продовольчих систем", - додала Олійник.

Як розповів директор з агровиробництва «Нібулону» Олег Веселов, в агрохолдингу переосмислили підхід до сільськогосподарського виробництва, змістивши фокус на ефективність та прибутковість через інвестиції.

Відчутні результати побачили вже в перший рік роботи за новою моделлю: ріст EBITDA з $200/га до $800/га, залежно від регіону, та збільшення виробництва на 60% у порівнянні з попереднім роком.

"Дякуємо NASA Harvest за підтримку та цінні дані, які сприяли нашим управлінським рішенням. Це партнерство яскраво демонструє, як міжнародна співпраця може впливати на подолання глобальних проблем продовольчої безпеки", - наголосив Веселов.

Про "Нібулон"

"Нібулон" – один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України із земельним банком понад 76 тис. га. Починаючи з 1991 року компанія інвестувала $ 2,3 млрд у створення екосистеми сталої продовольчої безпеки. Вона включає відносини більш ніж з 4500 українськими агровиробниками, які разом із "Нібулоном" постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу. Ця екосистема спирається на цифрову та логістичну інфраструктуру, яка включає мережу з 27 елеваторних комплексів, авто та залізничний парк, а також 83 одиниці власного флоту.

До війни "Нібулон" мав 27 перевантажувальних терміналів, потужності для зберігання 2,25 мільйона тонн агропродукції. Компанія обробляла 82 тисячі гектарів землі у 12 областях і експортувала сільськогосподарську продукцію у понад 70 країн. У 2021 році було досягнуто рекордного експорту – 5,64 мільйона тонн продукції.

Втрати компанії через війну перевищили 416 мільйонів доларів. Наразі "Нібулон" працює лише на 32% своїх потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і переніс центральний офіс із Миколаєва до Києва.

Додамо, що нещодавно агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен.

Також "Нібулон" побудував на Миколаївському перевантажувальному зерновому терміналі галерею для прийому вантажів з водного транспорту.