Поїздки Uklon майже не зростають, але виручка підскочила на 46%

Кількість поїздок Uklon у третьому кварталі 2026 року майже не змінилася порівняно з минулим роком, тоді як виручка сервісу зросла на 45,8%. На цьому тлі “Київстар” та Uklon шукають нові напрями зростання і планують розвивати на базі сервісу екосистему сучасної мобільності.

Про це інформує Dilo з посиланням на презентацію результатів “Київстару” за третій квартал та заяву президента і СЕО компанії Олександра Комарова, яку публікує "Інтерфакс-Україна".

У липні–вересні кількість поїздок через Uklon зросла лише на 1,5% у річному вимірі — до 42,8 млн.

Водночас виручка сервісу збільшилася на 45,8%, до 1,497 млрд грн, а EBITDA — на 20,4%, до 455 млн грн.

Кількість доставок зросла значно швидше — на 26,9%, до 1,5 млн. Кількість цифрових клієнтів збільшилася на 6%, до 5,4 млн.

Uklon шукає нові драйвери зростання

За словами Комарова, основний бізнес Uklon із замовлення поїздок уже досяг певного рівня зрілості.

На кількість поїздок також тиснуть зовнішні обставини та обмежена через війну мобільність населення. Водночас середній чек продовжує зростати.

“Ми намагаємося побудувати своєрідну екосистему сучасної мобільності на базі бізнесу Uklon”, — зазначив Комаров.

Серед напрямів, де компанія бачить потенціал для подальшого зростання, — доставка, міжміські перевезення та розвиток маркетплейсу.

Зокрема, Uklon планує активніше працювати з категоріями товарів, де доставка є важливою частиною процесу продажу.

Ставка на доставку та автобусні перевезення

Окремим напрямом розвитку стали автобусні перевезення.

Комаров зазначив, що цей бізнес передбачає іншу модель роботи, де Uklon бере на себе повну комерційну відповідальність за весь ланцюжок — від продажу квитка до безпосереднього перевезення пасажира.

Наразі до екосистеми Uklon входять сервіс замовлення авто, Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads, маркетплейс Uklon Store та сервіс автобусних квитків Uklon Travel.

Компанія також продовжує географічне розширення. У вересні Uklon вийшов у Дрогобич, Мукачево, Олександрію та Умань, збільшивши присутність до 31 міста України.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року виторг Uklon сягнув $32,9 млн. Тоді компанія вже розвивала Uklon Travel і наростила кількість доставок до 1,5 млн за квартал.